Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 04 09 2025

Trigo: La entrega disponible volvió a ubicarse en U$s 200. La tira comprendida entre Noviembre y Enero se estableció en U$s 185.

Maíz: El tramo disponible y contractual volvieron a establecerse en U$s 175, mismo valor ofertado para la posición Full Septiembre y Octubre. Noviembre U$s 173. La descarga entre Diciembre y Febrero del 2026 U$s 175.

La tira comprendida entre Marzo y Mayo se sostuvo en U$s 170. Junio U$s 168 y Julio U$s 165.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El mercado de sorgo transitó una nueva jornada sin registrar valores abiertos de referencia por parte de la demanda.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Enero se ubicó en U$s 330, mientras que los segmentos comprendido entre Febrero y Abril alcanzaron los U$s 335.

Soja: El mejor precio abierto se ubicó en $ 395000 pesos por tonelada para la entrega disponible, con el segmento contractual estableciéndose en $ 400000 pesos por tonelada. Las fijaciones de mercadería también treparon hasta los $ 400000 pesos por tonelada.