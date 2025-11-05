Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 04 10 2025

Trigo: En el registro SIO-Granos se pueden observar negocios puntuales con destino al Gran Rosario U$s 183 con descarga hasta el 10 del corriente mes.

Para las posiciones Full Noviembre y Full Diciembre U$s 180.

La propuesta de U$s 185 con entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero, siendo este mismo valor para el tramo Full Enero. Febrero U$s 187 y Marzo U$s 190.

Maíz: Para la entrega inmediata y contractual se ofrecieron U$s 178. La descarga entre Diciembre y Febrero U$s 180.

Marzo U$s 173, Abril U$s 178, Mayo y Junio U$s 173 y U$s 172 respectivamente. Julio U$s 170.

Sorgo: Se propusieron abiertamente U$s 155 tanto para la entrega inmediata como para la contractual. U$s 140 para la descarga entre Marzo y Mayo del próximo año.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Marzo U$s 340, mismo valor ofrecido para la posición Abril-Mayo U$s 350.

Soja: Las ofertas abiertas para las fijaciones de mercadería y para la entrega en Diciembre se ubicaron en $ 480000 pesos por tonelada. Para este último segmento, también se ofrecieron U$s 332.

Se registro una condición de compra en $ 470000 pesos por tonelada o U$s 320 para la descarga de mercadería entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre.