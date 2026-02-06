Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 06 02 2026

Trigo: U$s 181 fue la propuesta para la mercadería disponible como para la contractual.

La tira comprendida entre Marzo y Mayo U$s 187.

Maíz: U$s 182 para la entrega en el corriente mes. Marzo U$s 178. Los tramos Abril y Mayo U$s 183. Junio U$s 180 y Julio U$s 178.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El sorgo cerró una nueva jornada sin registrar referencias abiertas de compra por parte de la demanda.

Girasol: La entrega disponible U$s 370, mismo valor ofrecido para Febrero y Marzo. Los tramos Abril-Mayo U$s 380. Las entregas entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 470000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería. En el monitor de SIO-Granos pueden observarse operaciones concretadas con destino al Gran Rosario en torno a $ 475000 pesos por tonelada para el segmento contractual.