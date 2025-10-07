Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 07 10 2025

Trigo: U$s 190 para la descarga hasta el 15 del corriente mes, al igual que para la entrega contractual del cereal.

U$s 182 para la entrega hasta el 15 de Noviembre, con la posición Full Noviembre en U$s 180. Diciembre U$s 180 y Enero 2026 U$s 185.

Maíz: Las entregas disponible y contractual U$s 175. Noviembre U$s 176. Diciembre y Enero 2026 U$s 178. Marzo 2026 U$s 173, mismo valor ofrecido para Abril 2026, con Mayo 2026 U$s 172. Junio 2026 U$s 170 y Julio 2026 U$s 169.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 160 para la entrega a partir de la próxima semana.

Girasol: Diciembre y Enero 2026 U$s 320, Febrero 2026 U$s 325, Marzo 2026 U$s 330 y Abril 2026 U$s 335.

Soja: La oferta para los tramos disponible y contractual $ 490000 pesos por tonelada, mientras que en moneda extranjera se ofrecieron U$s 343. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios concertados con destino al Gran Rosario en valores de $ 495000 pesos por tonelada. Las fijaciones $ 490000 pesos por tonelada. La mejor propuesta para la descarga en Noviembre U$s 335.