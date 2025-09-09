Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 08 09 2025

Trigo: Para la descarga inmediata U$s 200. Se ofertaron U$s 185 para la tira comprendida entre Noviembre y Enero del 2026.

Maíz: El tramo disponible U$s 175. Este mismo valor se propuso tanto para la entrega contractual, como para las posiciones comprendidas entre los meses de Octubre y Febrero del 2026.

La entrega entre Marzo y Mayo U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El mercado de sorgo concluyó una nueva rueda sin registrar ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.

Girasol: U$s 330 para la entrega Diciembre y Enero, con los segmentos Febrero-Abril U$s 335.

Soja: $ 410000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería.