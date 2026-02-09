Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 09 02 2026

Trigo: 257500 Pesos por tonelada

Maíz: 259700

Sorgo: Sugerido 241910

Girasol: 526510

Soja: 476500

Precios en el Disponible 09 02 2026

Trigo: U$s 181 por el tramo disponible y U$s 200 para la misma condición, aunque con proteína mínima de 10,5 %. U$s 181 para la entrega contractual o Full Febrero. La tira comprendida entre Marzo y Mayo U$s 187.

Maíz: La oferta abierta U$s 178. Febrero U$s 180. Para la descarga entre Marzo y Junio U$s 180. Julio U$s 175.

Sorgo: La oferta se ubicó para el tramo disponible U$s 170.

Girasol: La entrega disponible U$s 370, mismo valor ofrecido para las entregas entre Febrero y Marzo. Para los tramos Abril-Mayo U$s 380. Para descargas entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 470000 para los tramos contractual y de fijaciones de mercadería.