Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 09 09 2025
Trigo: 281000 Pesos por tonelada
Maíz: Sugerido 249000
Sorgo: Sugerido 231000
Girasol: Sugerido 500000
Soja: 410000
