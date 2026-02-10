Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 10 02 2026
Trigo: 255300 Pesos por tonelada
Maíz: 253260
Sorgo: Sugerido 239190
Girasol: 520590
Soja: 470000
Precios en el Disponible 10 02 2026
Trigo: Con entrega disponible y contractual U$s 181. Mientras que U$s 200 fue el valor propuesto para mercadería con descarga y proteína mínima de 10,5 %.
Marzo U$s 187 y Abril U$s 188. Mayo U$s 187.
Maíz: Los negocios por el disponible volvieron a concretarse en torno a U$s 180. Marzo U$s 179. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 180. Julio U$s 175.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.
Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 370, valor que también se estableció para las posiciones de Febrero y Marzo. La entrega entre Abril y Mayo U$s 380. Los tramos comprendidos entre Junio y Agosto U$s 400.
Soja: $ 465000 pesos por tonelada para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.