Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 10 02 2026

Trigo: 255300 Pesos por tonelada

Maíz: 253260

Sorgo: Sugerido 239190

Girasol: 520590

Soja: 470000

Precios en el Disponible 10 02 2026

Trigo: Con entrega disponible y contractual U$s 181. Mientras que U$s 200 fue el valor propuesto para mercadería con descarga y proteína mínima de 10,5 %.

Marzo U$s 187 y Abril U$s 188. Mayo U$s 187.

Maíz: Los negocios por el disponible volvieron a concretarse en torno a U$s 180. Marzo U$s 179. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 180. Julio U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 370, valor que también se estableció para las posiciones de Febrero y Marzo. La entrega entre Abril y Mayo U$s 380. Los tramos comprendidos entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 465000 pesos por tonelada para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.