Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 11 02 2026

Trigo: 253300 Pesos por tonelada

Maíz: 251460

Sorgo: Sugerido 237500

Girasol: 517000

Soja: 465000

Precios en el Disponible 11 02 2026

Trigo: La descarga disponible y contractual se mantuvieron en U$s 181. Mientras que U$s 200 fue nuevamente la propuesta por mercadería con proteína mínima de 10,5 %.

Se ofrecieron U$s 187 para la tira Marzo-Mayo. Para la entrega entre el 15 de Marzo y el 15 de Abril U$s 190.

Maíz: Los tramos cortos de negociación volvieron a negociarse U$s 180. Marzo U$s 178. Las entregas entre Febrero y Junio U$s 180. Julio U$s 175.

Sorgo: U$s 170 para la entrega en Febrero y U$s 190 para las descargas entre Abril y Mayo.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: La entrega disponible U$s 370, mismo valor ofrecido para Febrero y Marzo. Los tramos Abril-Mayo U$s 380 y las entregas entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: La propuesta fue nuevamente de $ 465000 pesos por tonelada por la mercadería contractual como para fijaciones de mercadería.