Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 12 09 2025

Trigo: 284600 Pesos por tonelada

Maíz: 250500

Sorgo: 234800

Girasol: Sugerido 510000

Soja: 425000

Precios en el Disponible 12 09 2025

Trigo: El tramo disponible U$s 195. Mientras que la entrega contractual U$s 192 mismo valor ofertado para la posición Octubre. La entrega entre Noviembre y Diciembre U$s 185. Enero U$s 187.

Maíz: Para la entrega inmediata y contractual U$s 177. Las posiciones Octubre y Noviembre U$s 177. Diciembre U$s 180. Los segmentos Enero-Febrero U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se registraron novedades sin ofertas abiertas de compra para la adquisición del cereal.

Girasol: U$s 330 para los tramos comprendidos entre Diciembre y Febrero del 2026, Marzo y Abril alcanzando los U$s 335.

Soja: En el registro oficial SIO-Granos se relevan negocios concertados con destino al Gran Rosario, en torno a los $ 435000 pesos por tonelada para las entregas más próximas.