Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 10 2025

Trigo: 262500 Pesos por tonelada

Maíz: 249700

Sorgo: 225760

Girasol: Sugerido 479740

Soja: 499500

Precios en el Disponible 13 10 2025

Trigo: Full Octubre U$s 186. En la Página oficial SIO-Granos se observa un negocio puntual en valores de U$s 195 para la entrega hasta el 15 del corriente mes.

Noviembre y Diciembre U$s 185. Enero 2026 U$s 187.

Maíz: La mejor oferta por el disponible U$s 174. El tramo contractual U$s 173.

Girasol: U$s 320 para la tira comprendida entre Diciembre y Febrero. Marzo 2026 U$s 325, Abril 2026 U$s 335 y Mayo 2026 U$s 340.

Soja: U$s 340 para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería, mientras que en moneda local la oferta fue de $ 465000 pesos por tonelada para dichos tramos. Noviembre y Diciembre U$s 334.