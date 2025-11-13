Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 11 2025

Trigo: 254650 Pesos por tonelada

Maíz: 258150

Sorgo: 224480

Girasol: 491050

Soja: 480000

Precios en el Disponible 13 11 2025

Trigo: La oferta abierta por el disponible se sostuvo en U$s 180. Para la descarga inmediata U$s 190.

La entrega contractual y la posición Diciembre U$s 180. La entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero U$s 183.

Enero U$s 184, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 187.

Maíz: Para la descarga disponible U$s 185, mismo valor ofrecido para el tramo contractual.

Diciembre U$s 185, Enero U$s 186, Febrero U$s 180, Marzo U$s 180, con los tramos Abril-mayo U4s 178.

Junio U$s 176 y Julio U$s 177.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para el tramo contractual U$s 160.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Abril U$s 350. La posición Mayo U$s 355.

Soja: $ 480000 pesos por tonelada o U$s 340 para la entrega disponible como contractual. El registro oficial SIO-Granos muestra negocios puntuales concertados con destino al Gran Rosario en torno a los $ 485000 pesos por tonelada. Las fijaciones $ 480000 pesos por tonelada. Se ofrecieron $ 480000 pesos por tonelada y U$s 334 para la entrega en Diciembre.