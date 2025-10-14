Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 15 10 2025

Trigo: U$s 183 para la entrega en Octubre. La mejor oferta para Noviembre y hasta el 15 de dicho mes U$s 182. Diciembre U$s 180. Enero 2026 U$s 183 y Febrero 2026 U$s 183.

Maíz: Para el tramo disponible como el contractual U$s 175. En el registro oficial SIO-Granos se observan negocios puntuales en torno a U$s 177. Noviembre U$s 175. Mismo valor ofertado para las entregas entre Diciembre y Enero. Febrero 2026 U$s 175. Marzo 2026 U$s 170, Abril y Mayo 2026 U$s 168, Junio 2026 U$s 166 y Julio 2026 U$s 163.

Sorgo: U$s 160 para la entrega disponible del cereal.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 320 para las entregas entre Diciembre y Febrero. Marzo 2026 U$s 325, Abril 2026 U$s 335 y Mayo 2026 U$s 340.

Soja: Para la entrega contractual $ 460000 pesos por tonelada. Para las fijaciones se ofrecieron $ 460000 pesos por tonelada. En moneda extranjera, la oferta para ambos tramos U$s 345. Noviembre U$s 335 y Diciembre U$s 334.