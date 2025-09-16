Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 16 09 2025

Trigo: 284000 Pesos por tonelada

Maíz: 257500

Sorgo: Sugerido 240750

Girasol: Sugerido 510000

Soja: 440000

Precios en el Disponible 16 09 2025

Trigo: U$s 192 para el tramo disponible. Se ofrecieron U$s 190 para la descarga Full Octubre. U$s 187 para la entrega entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre. Las posiciones Full Noviembre, Diciembre y Enero U$s 185. En el registro SIO-Granos U$s 188.

Maíz: Para la descarga disponible U$s 178. Se realizaron negocios U$s 180, según refleja la Página SIO-Granos. Octubre U$s 177. Los segmentos comprendidos entre Noviembre y Enero U$s 180.

Marzo 2026 U$s 175. Abril-Mayo 2026 U$s 173, Junio 2026 U$s 171 y Julio 2026 U$s 170.

Sorgo: U$s 165 por la mercadería con entrega disponible.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 330 para la descarga entre Diciembre y Febrero y U$s 335 para los tramos comprendidos entre Marzo y Abril 2026.

Soja: Para el tramo disponible $ 435000 pesos por tonelada. Para el tramo contractual y fijaciones $ 440000 pesos por tonelada. Para el mes de Octubre $ 435000 pesos por tonelada.