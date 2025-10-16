Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 16 10 2025

Trigo: 250500 Pesos por tonelada

Maíz: 242700

Sorgo: 219360

Girasol: Sugerido 459000

Soja: 470000

Precios en el Disponible 16 10 2025

Trigo: Para la entrega en Octubre U$s 178. Las entregas entre Noviembre y Diciembre U$s 180. Las posiciones de Enero y Febrero 2026 se mantuvieron en U$s 183 y U$s 184 respectivamente.

Maíz: Para la entrega disponible U$s 178. En el registro SIO-Granos se observan negocios puntuales con destino al Gran Rosario en torno a U$s 180. Para la entrega inmediata en moneda local $ 248000 pesos por tonelada.

Con entrega entre Noviembre y Febrero, la tira completa U$s 178. Marzo 2026 U$s 171, Abril 2026 U$s 170, Mayo 2026 U$s 169, Junio 2026 U$s 167 y Julio 2026 U$s 164.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: U$s 320 para la entrega entre Diciembre y Febrero. Marzo 2026 U$s 325, Abril 2026 U$s 335 y Mayo 2026 U$s 340.

Soja: $ 470000 pesos por tonelada para la entrega contractual como para fijaciones de mercadería. Mientras que los precios en moneda extranjera para ambos tramos U$s 343. Noviembre U$s 332.