Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 17 11 2025

Trigo: 254000 Pesos por tonelada

Maíz: 258000

Sorgo: 223040

Girasol: 487900

Soja: 478000

Precios en el Disponible 17 11 2025

Trigo: U$s 180 para la entrega disponible como para el mes de Diciembre. La Página SIO-Granos refleja operaciones con destino al Gran Rosario en torno a U$s 182 para la entrega inmediata. U$s 183 para la posición Diciembre. Enero U$s 183, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 187.

Maíz: U$s 180 para la entrega disponible. La entrega contractual U$s 182. Diciembre U$s 182 y Enero U$s 183. Los tramos Febrero-Marzo U$s 178. Abril-Mayo U$s 176, Junio U$s 175 y Julio U$s 174.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 160 con entrega contractual.

Girasol: Para la entrega contractual se ofrecieron U$s 350, mismo valor propuesto para la descarga entre Diciembre y Abril del 2026. La posición Mayo U$s 355.

Soja: $ 470000 pesos por tonelada o U$s 335 para la entrega inmediata, contractual y Full Diciembre, como para las fijaciones de mercadería. Se concretaron negocios en torno a los $ 485000 pesos por tonelada según el registro oficial SIO-Granos con entrega disponible.