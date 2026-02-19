Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 18 02 2026

Trigo: Con descarga U$s 180. Se sostuvo la oferta de U$s 200 por la mercadería disponible con proteína mínima de 10,5 %. El tramo contractual o Full Febrero U$s 181. Marzo U$s 187, Abril U$s 190 y Mayo U$s 187.

Maíz: U$s 180 para la entrega disponible. Marzo U$s 178, para las descargas entre Abril y Mayo U$s 183. Junio U$s 180 y Julio U$s 175.

Cebada: No se han abierto para la adquisición de cebada.

Sorgo: El mercado de sorgo no presentó valores abiertos de referencia por parte de la demanda.

Girasol: U$s 380 fue la mejor oferta con entrega inmediata y para los meses de Febrero y Marzo. Para los tramos Abril-Mayo U$s 380. Para las descargas en Junio, Julio y Agosto U$s 400.

Soja: La oferta abierta se ubicó en $ 460000 pesos por tonelada para la entrega contractual y para las fijaciones de mercadería.

No obstante, según el registro oficial SIO-Granos, se negociaron $ 465000 pesos por tonelada con entrega contractual.