Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 18 11 2025
Trigo: 250100 Pesos por tonelada
Maíz: 250800
Sorgo: 220480
Girasol: Sugerido 482300
Soja: 484000
Precios en el Disponible 18 11 2025
Trigo: U$s 180 para la entrega disponible. U$s 190 con entrega hasta el 22 del corriente mes con una Proteína mínima de 11,5 %.
Las posiciones Full Noviembre y Full Diciembre U$s 180.
Enero U$s 183, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 187.
Maíz: Para la entrega inmediata se ofrecieron U$s 181. El tramo contractual U$s 185. Este mismo valor fue el propuesto para las entregas en Diciembre y Enero. Febrero y Marzo U$s 178, Abril y Mayo U$s 176, Junio U$s 185 y Julio U$s 172.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: Se sostuvo la oferta de U$s 160 por la mercadería con entrega disponible.
Girasol: La entrega entre Diciembre y Abril U$s 340. Mayo U$s 355.
Soja: $ 480000 pesos por tonelada o U$s 342 para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería. Se pueden observar negocios realizados con destino al Gran Rosario en valores de $ 485000 pesos por tonelada.