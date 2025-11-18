Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 18 11 2025

Trigo: 250100 Pesos por tonelada

Maíz: 250800

Sorgo: 220480

Girasol: Sugerido 482300

Soja: 484000

Precios en el Disponible 18 11 2025

Trigo: U$s 180 para la entrega disponible. U$s 190 con entrega hasta el 22 del corriente mes con una Proteína mínima de 11,5 %.

Las posiciones Full Noviembre y Full Diciembre U$s 180.

Enero U$s 183, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 187.

Maíz: Para la entrega inmediata se ofrecieron U$s 181. El tramo contractual U$s 185. Este mismo valor fue el propuesto para las entregas en Diciembre y Enero. Febrero y Marzo U$s 178, Abril y Mayo U$s 176, Junio U$s 185 y Julio U$s 172.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Se sostuvo la oferta de U$s 160 por la mercadería con entrega disponible.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Abril U$s 340. Mayo U$s 355.

Soja: $ 480000 pesos por tonelada o U$s 342 para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería. Se pueden observar negocios realizados con destino al Gran Rosario en valores de $ 485000 pesos por tonelada.