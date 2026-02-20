Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 19 02 2026

Trigo: La descarga disponible U$s 180 y la entrega contractual U$s 181. La propuesta por el cereal con descarga y proteína mínima de 10,5 % U$s 195. U$s 183 Marzo, Abril U$s 190 y Mayo U$s 187. Se observan en el monitor SIO-Granos operaciones concertadas con entrega en Diciembre en torno a valores de U$s 200.

Maíz: Por el tramo disponible U$s 180. La posición Full Febrero U$s 180. Marzo U$s 178. En Abril-Mayo U$s 180. Junio U$s 180 y Julio U$s 175,

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El mercado de sorgo no presentó valores abiertos de referencia en la jornada.

Girasol: La entrega disponible U$s 380, mismo valor ofrecido para las entregas entre Febrero y Mayo. Para los tramos comprendidos entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 465000 pesos por tonelada para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.