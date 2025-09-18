Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 19 09 2025

Trigo: 281300 Pesos por tonelada

Maíz: 263800

Sorgo: 241800

Girasol: Sugerido 500000

Soja: 440000

Precios en el Disponible 19 09 2025

Trigo: La entrega disponible U$s 190. Este mismo precio se propuso para la entrega contractual.

La descarga entre Noviembre y Diciembre U$s 188. Los segmentos comprendidos entre Enero y Marzo 2026 se sostuvieron en U$s 190,

Maíz: El tramo disponible U$s 177. Mismo valor ofertado para la posición contractual. No obstante, en la Página SIO-Granos se registraron negocios en torno a los U$s 180. U$s 175 para las entregas entre Marzo y Mayo 2026, Junio 2026 U$s 172 y Julio 2026 U$s 171.

Sorgo: El mercado de sorgo quedó sin referencias de precios por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Febrero se ubicó en U$s 330. Mientras que los segmentos comprendidos entre Marzo y Abril 2026 U$s 335.

Soja: $ 435000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como contractual. En el registro oficial SIO-Granos se observan negocios en torno a los $ 440000 pesos por tonelada. Las fijaciones de mercadería también se establecieron en $ 435000 pesos por tonelada.