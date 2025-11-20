Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 19 11 2025

Trigo: 250480 Pesos por tonelada

Maíz: 257300

Sorgo: 222560

Girasol: 486850

Soja: 485000

Precios en el Disponible 19 11 2025

Trigo: U$s 175 para la entrega inmediata. Para la posición disponible U$s 190, con un PH mínimo de 78 y una proteína mínima de 11 %.

El segmento Full Diciembre U$s 175. La entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero U$s 180.

Enero U$s 182, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 185.

Maíz: El tramo disponible U$s 185. El precio ofrecido para la entrega contractual y para los meses de Diciembre y Enero. Febrero y Marzo U$s 178, Abril-Mayo U$s 176, Junio U$s 175 y Julio U$s 172.

Sorgo: U$s 162 por el tramo disponible.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 350 para la entrega contractual, mismo valor para las entregas entre Diciembre y Abril. Mayo U$s 355.

Soja: Se ofertaron $ 475000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y contractual como para las fijaciones de mercadería. Se observan negocios puntuales concertados en torno a $ 480000 pesos por tonelada con descarga, según refleja la Página SIO-Granos.

$ 475000 pesos por tonelada o U$s 339 para la descarga en Diciembre y para la mercadería con entrega entre el 20 de Enero y el 20 de Febrero, aunque únicamente para la soja que cumpla con el reglamento EUDR..