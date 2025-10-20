Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 10 2025

Trigo: 265100 Pesos por tonelada

Maíz: 259400

Sorgo: 223355

Girasol: Sugerido 475350

Soja: 480000

Precios en el Disponible 20 10 2025

Trigo: U$s 185 para la entrega hasta el 31 del corriente mes. La mejor oferta para la entrega en Noviembre hasta el día 15 de dicho mes U$s 182. Diciembre U$s 180.

Maíz: Se ofrecieron U$s 180 o $ 265000 pesos por tonelada para la entrega disponible y hasta el 29 de Octubre. La entrega contractual U$s 177. Este mismo valor se propuso para la entrega comprendida entre Noviembre y Febrero 2026.

Sorgo: U$s 155 para la entrega desde el 21 del corriente mes.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Las ofertas volvieron a U$s 320 para la entrega entre Diciembre y Febrero. Marzo U$s 325, Abril U$s 335 y Mayo U$s 340.

Soja: $ 475000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería. En moneda extranjera se propusieron U$s 328. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios $ 480000 pesos por tonelada para entregas cercanas.

Noviembre y Diciembre U$s 328. Para Diciembre se ofertaron en moneda local $ 475000 pesos por tonelada.