Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 21 10 2025

Trigo: 270000 Pesos por tonelada

Maíz: 262200

Sorgo: 227230

Girasol: Sugerido 483700

Soja: 475000

Precios en el Disponible 21 10 2025

Trigo: La oferta para la descarga hasta el 31 del corriente mes U$s 185. Para la entrega hasta el 15 de Noviembre U$s 182. Las posiciones Full Noviembre y Diciembre U$s 180. Enero U$s 183 y Febrero U$s 185.

Maíz: Para la entrega inmediata se ofrecieron abiertamente U$s 177. El registro oficial SIO-Granos muestra negocios puntuales concertados U$s 180. Para el disponible se ofertaron en moneda $ 262000 pesos por tonelada. La entrega contractual como la tira comprendida entre Noviembre y Febrero del 2026 U$s 177. Marzo U$s 173, Abril U$s 171, los tramos de Mayo y Junio U$s 170. Se ofrecieron U$s 166 para Julio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Los precios volvieron a situarse en U$s 155 para la entrega disponible.

Girasol: Para la entrega entre Diciembre y Marzo U$s 340. Las posiciones de Abril y Mayo U$s 345.

Soja: La oferta abierta para las fijaciones de mercadería y la entrega en el mes de Diciembre $ 480000 pesos por tonelada. Se ofertaron U$s 321.