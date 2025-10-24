Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 24 10 2025

Trigo: 268000 Pesos por tonelada

Maíz: 264600

Sorgo: 227800

Girasol: Sugerido 500000

Soja: 480000

Precios en el Disponible 24 10 2025

Trigo: La posición Octubre U$s 181. Los segmentos Noviembre y Diciembre U$s 180. Enero U$s 183 y Febrero U$s 185.

Maíz: La oferta se estableció en U$s 178- En el registro SIO-Granos podemos ver negocios puntuales con destino al Gran Rosario en torno a valores de U$s 180. La tira comprendida entre Noviembre y Febrero U$s 178.

Marzo y Abril U$s 172. Los tramos Mayo-Junio U$s 170. Julio U$s 167.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 155 por la mercadería con descarga inmediata.

Girasol: Las ofertas para entrega entre Diciembre y Abril U$s 350. Mayo U$s 355.

Soja: $ 480000 pesos por tonelada para la entrega en Diciembre o para las fijaciones de mercadería. En moneda extranjera, las fijaciones se mantuvieron en U$s 323. Diciembre U$s 324.