Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 25 09 2025
Trigo: 265700 Pesos por tonelada
Maíz: 250000
Sorgo: 225845
Girasol: Sugerido 445000
Soja: 461000
Precios en el Disponible 25 09 2025
Trigo: La oferta abierta y generalizada $ 260000 pesos por tonelada para la entrega disponible de mercadería.
Maíz: En el mercado de maíz no se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: $ 225000 pesos por tonelada para la entrega disponible del cereal.
Girasol: El tramo disponible U$s 330. La descarga entre Diciembre y Enero 2026 U$s 325. Febrero 2026 U$s 330. Los segmentos Marzo y Abril 2026 U$s 335.
Soja: $ 450000 pesos por tonelada para la entrega disponible y contractual, como para las entregas en Octubre y Noviembre. La oferta para las fijaciones de mercadería $ 450000 pesos por tonelada.