Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 25 09 2025

Trigo: 265700 Pesos por tonelada

Maíz: 250000

Sorgo: 225845

Girasol: Sugerido 445000

Soja: 461000

Precios en el Disponible 25 09 2025

Trigo: La oferta abierta y generalizada $ 260000 pesos por tonelada para la entrega disponible de mercadería.

Maíz: En el mercado de maíz no se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: $ 225000 pesos por tonelada para la entrega disponible del cereal.

Girasol: El tramo disponible U$s 330. La descarga entre Diciembre y Enero 2026 U$s 325. Febrero 2026 U$s 330. Los segmentos Marzo y Abril 2026 U$s 335.

Soja: $ 450000 pesos por tonelada para la entrega disponible y contractual, como para las entregas en Octubre y Noviembre. La oferta para las fijaciones de mercadería $ 450000 pesos por tonelada.