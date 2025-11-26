Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 25 11 2025
Trigo: 235500 Pesos por tonelada
Maíz: 261000
Sorgo: Sugerido 229000
Girasol: Sugerido 495600
Soja: 480000
Precios en el Disponible 25 11 2025
Trigo: U$s 162 para la entrega inmediata, aunque el registro oficial SIO-Granos refleja operaciones en U$s 165 para dicho segmento.
U$s 175 para la posición Diciembre, Enero U$s 180, Febrero U$s 177 y Marzo U$s 178.
Maíz: U$s 181 por el disponible. Para el tramo contractual U$s 185. Para las entregas en Diciembre y Enero U$s 185. Marzo y Abril U$s 176, Mayo U$s 174, Junio U$s 173 y Julio U$s 170.
Sorgo: El sorgo no contó con valores abiertos de referencia.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Girasol: Para la entrega contractual como para los tramos comprendidos entre Diciembre y Abril U$s 350. Mayo U$s 355.
Soja: $ 490000 pesos por tonelada para la entrega disponible como contractual. $ 490000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería y para las entregas en Diciembre y entre el 20 de Enero y el 20 de Febrero, condición exclusiva para mercadería que cumpla con el reglamento EUDR, segmento para el cual se ofrecieron U$s 340.