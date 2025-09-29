Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 29 09 2025

Trigo: 263000 Pesos por tonelada

Maíz: Sugerido 239000

Sorgo: 223890

Girasol: Sugerido 441000

Soja: 453000

Precios en el Disponible 29 09 2025

Trigo: Para la posición disponible $ 260000 pesos por tonelada. U$s 188 para el segmento Noviembre.

Maíz: $ 239000 pesos por tonelada o U$s 175 para la entrega disponible. Mismo valor ofertado en moneda local para la entrega contractual. Octubre y Noviembre U$s 175. Marzo 2026 U$s 175. Abril y Mayo U$s 172. Se ofrecieron U$s 168 para Junio y U$s 164 Julio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El precio propuesto fue de $ 225000 pesos por tonelada para la entrega disponible del cereal.

Girasol: Para la entrega inmediata U$s 330. La propuesta para la entrega disponible y hasta el 15 de Octubre. Los segmentos Diciembre y Enero U$s 325. Febrero U$s 330 y las posiciones de Marzo y Abril se establecieron en U$s 335.

Soja: $ 465000 pesos por tonelada para la entrega disponible como para la contractual, siendo la propuesta en moneda extranjera para este último tramo de U$s 348. Se ofrecieron $ 475000 pesos por tonelada para la descarga entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre, valor que también se propuso para las fijaciones de mercadería. La oferta para Noviembre se ubicó en $ 470000 pesos por tonelada o U$s 350.