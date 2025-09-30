Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 30 09 2025

Trigo: La oferta abierta para dicho tramo fue de $ 265000 pesos por tonelada o U$s 198. Noviembre U$s 188, siendo este mismo valor el que se propuso para las entregas de Diciembre y Enero.

Maíz: Para la descarga disponible como para la contractual U$s 179. Las posiciones Noviembre y Diciembre U$s 175. Marzo U$s 175. Los tramos Abril-Mayo U$s 173. Junio U$s 171 y Julio U$s 170.

Sorgo: Para la entrega inmediata $ 227000 pesos por tonelada, siendo la oferta en moneda extranjera de U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Se ofrecieron U$s 330 para la entrega disponible y hasta el 15 de Octubre. Los segmentos Diciembre y Enero U$s 325. Febrero U$s 330 y los tramos comprendidos entre Marzo y Abril U$s 335.

Soja: $ 475000 pesos por tonelada para la entrega disponible o contractual con esta última también registrado propuestas en U$s 340. En el registro oficial SIO-Granos se relevan negocios con destino al Gran Rosario en valores de $ 480000 pesos por tonelada. $ 480000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería.

La entrega en Noviembre $ 475000 pesos por tonelada o la oferta en moneda extranjera U$s 343.