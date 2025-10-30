Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 30 10 2025

Trigo: U$s 185 con entrega inmediata y hasta el 10 de Noviembre. Las posiciones Full Noviembre y Diciembre U$s 180. La condición para entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero U$s 183.

Maíz: La oferta abierta para la entrega disponible U$s 180. En el registro SIO-Granos podemos ver operaciones realizados en valores de U$s 182. Para la entrega contractual U$s 180. Este mismo valor se ofertó para la tira comprendida entre Noviembre y Febrero. Marzo y Abril U$s 174, Mayo U$s 173, Junio U$s 172 y Julio U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 155 por el cereal con entrega contractual.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Enero U$s 350. Mismo valor para las entregas entre Febrero y Abril. La posición Mayo U$s 355.

Soja: Las ofertas abiertas volvieron a concentrarse en la posición Diciembre y en las fijaciones $ 475000 pesos por tonelada. Para Diciembre en moneda extranjera U$s 332.

El registro oficial SIO-Granos muestra negocios puntuales realizado con destino al Gran Rosario en torno a los $ 480000 pesos por tonelada para entregas cercanas.