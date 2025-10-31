Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 31 10 2025

Trigo: 264365 Pesos por tonelada

Maíz: 259360

Sorgo: Sugerido 331500

Girasol: Sugerido 490000

Soja: 475000

Precios en el Disponible 31 10 2025

Trigo: U$s 185 para la posición disponible y con entrega hasta el 5 de Noviembre. Las posiciones Full Noviembre y Diciembre U$s 180. U$s 183 para entregar entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero. Enero U$s 185. Febrero y Marzo U$s 185 y U$s 188 respectivamente.

Maíz: Para la entrega inmediata y contractual se ofertaron U$s 178, aunque en SIO-Granos, se reflejan algunas operaciones en U$s 180.

Los tramos comprendidos entre Noviembre y Febrero U$s 180. Marzo y Abril U$s 174, Mayo U$s 173, Junio U$s 172 y Julio U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No presentó valores de referencia.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Abril U$s 350. La posición Mayo U$s 355.

Soja: Para las fijaciones de mercadería $ 475000 pesos por tonelada o U$s 330. La entrega Diciembre $ 470000 pesos por tonelada, al tiempo que la oferta en moneda extranjera U$s 327.

El registro oficial SIO-Granos refleja negocios puntuales concertados con destino al Gran Rosario $ 480000 pesos por tonelada para entregas cercanas.