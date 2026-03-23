Se han encontrado dos juegos de llaves, una con un llavero de cinta azul, aparentemente de vivienda.
Otra, una llave de motocicleta, con un muñeco de Disney como llavero.
Sus dueños pueden venir a buscarlas a Sáenz Peña 537.
Se han encontrado dos juegos de llaves, una con un llavero de cinta azul, aparentemente de vivienda.
Otra, una llave de motocicleta, con un muñeco de Disney como llavero.
Sus dueños pueden venir a buscarlas a Sáenz Peña 537.
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