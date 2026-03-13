Una oyente de Panorama ha encontrado unos lentes negros con su estuche de plástico afuera del Restó Fueguina, sobre Ruta 9.
Su dueño puede venir a buscarlos a Sáenz Peña 537 DESPUÉS del mediodía, o por la tarde.
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