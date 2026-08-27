Patín de San Martín:

¡ Master Class en Leones: Ensayo General para los Juegos del Sudeste !.

Este sábado vivimos una hermosa jornada sobre ruedas en el gimnasio del Club Leones, compartiendo junto a los clubes Firpo, Unión Central y Leones.

Durante la jornada ensayamos el baile de Presentación y el cierre del Festival que realizaremos junto a estos clubes, además de conocer a las niñas y niños que serán parte de esta experiencia y familiarizamos con la Pista donde realizaremos nuestro Primer Show en Septiembre.

Una tarde llena de aprendizaje, compañerismo y mucha alegría que nos permitió superar ampliamente los objetivos previstos.

¡ Gracias por esta hermosa compartida !.