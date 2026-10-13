Rugby del Club Atlètico Municipal:
Semifinales Copa de Oro.
CAM vs. C. A. CARCARAÑA
Este sàbado nuestra Primera visita a C. A. Carcaraña en busca de un lugar en la Final.
Sàbado 17 de Octubre.
16:00 horas.
Lugar: Carcaraña.
Vamos CAM.
Rugby del Club Atlètico Municipal:
Semifinales Copa de Oro.
CAM vs. C. A. CARCARAÑA
Este sàbado nuestra Primera visita a C. A. Carcaraña en busca de un lugar en la Final.
Sàbado 17 de Octubre.
16:00 horas.
Lugar: Carcaraña.
Vamos CAM.
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