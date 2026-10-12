Durante la madrugada del sábado, aproximadamente a las 2 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un accidente vial ocurrido en la Autopista, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 509.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil en el que se trasladaban 5 personas, despistó y chocó contra el guardarraíl que estaba en la zona, quedando afectada la parte frontal del vehículo.

Al llegar los bomberos, asistieron a los damnificados y trasladaron a 4 de ellos, dos mayores y dos menores de edad, al Hospital Regional de Bell Ville para recibir la atención médica correspondiente.

Se desconocen las causas del hecho.