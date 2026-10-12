Durante el fin de semana, y en diversos operativos que se realizaron en la ciudad, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a dos hombres por huir de un control y resistirse a la autoridad.

El patrullaje preventivo se realizaba en un sector de Marcos Juárez cuando notaron a los sujetos en una motocicleta que no tenía patente ni la documentación correspondiente. Los masculinos, al ver la presencia de los móviles policiales, se dieron a la fuga.

La persecución duró 8 cuadras aproximadamente y los pudieron interceptar en Florentina Rosa al 1400, donde los hombres se bajaron de la moto para intentar meterse en una casa. Rápidamente fueron reducidos por los uniformados.

Los sospechosos, de 21 y 35 años, fueron trasladados al hospital para su revisión médica y luego a la comisaría local, donde quedaron alojados.