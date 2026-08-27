Taekwondo de San Martín:

Tercera Convocatoria de Selección Provincial.

El sábado 22 de Agosto se llevó a cabo la tercera convocatoria de la Selección Provincial de la Federación de Taekwondo de la Provincia de Córdoba.

La jornada contó con la participación de los Seleccionadores Nahir Arbach, en categoría Infantil y Juegos Evita, Alejandro Sánchez, en Cadetes, Juveniles, Cinturones Rojos y Danes, y Wálter Busano, a cargo de la Selección de Adultos.

Representando al Club San Martín estuvieron nuestros atletas:

CATALINA VERGANI.

BENJAMÍN TAPIA.

FELIPE VALES.

BENJAMÍN MACHADO.

¡ Felicitaciones a todos por seguir creciendo, aprendiendo y representando con orgullo nuestros colores !.