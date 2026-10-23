Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino:
Fecha Ocho. Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Viernes 23 de Octubre.
Cancha Rodolfo Depetris.
Hora: 20:00.
Fútbol Infantil: Fecha 11.
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 24 de Octubre.
Cancha de San Carlos a partir de las 11:00 horas.
Básquet Formativas:
Playoffs Cadetes.
CLUB ATLÉTICO TOTORAS JUNIORS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 24 de Octubre.
Cancha de Totoras Jrs.
A las 13:00 horas.
Básquet Formativas: Play Offs Liga Próximo
CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 24 de Octubre.
Cancha de Cremería.
A las 15:00 horas.
Golf: ¡ Temporada 2026 !.
Sábado 24 de Octubre.
San Martín Golf Club.
Fútbol Mayor: Cuartos de Final Ida.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. UNIÓN DE MORRISON
Domingo 25 de Octubre.
Cancha de Talleres de Bell Ville.
Cuarta División: 15:00 horas.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE
Domingo 25 de Octube.
Cancha de Talleres de Bell Ville.
Primera División: 17:00 horas.
Básquet Formativas:
Playoffs Infantiles.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 25 de Octubre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
A las 12:00 horas.
Vóley: Torneo Internacional Abierto !.
Categoría Sub 13
Del 24 de Octubre al 25 de Octubre.
Cancha de San Martín.
Taekwondo:
¡ Convocatoria Selección Provincial !.
Viernes 23 y Sábado 24 de Octubre.
Lugar: Río Cuarto.