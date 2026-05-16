Básquet de Argentino:

Anoche por la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, en Correa, Tenis Club Correa enfrentó a Argentino de Marcos Juárez.

Fue victoria de Argentino por 84 a 54.

Por Tenis Club Correa: De Gasperi 6, Silvano 14, Sottini -, Sensini 3, Bellochi 8, Sonnet 2, Mondolo 7, Paredes -, Gazzera 8, Dal Colle M 6 y Santi .

D. T: A. Dal Colle.

Por Argentino de Marcos Juárez: Zaffetti 12, Dal Dosso M 6, Feresin -, Renzi 10, Avalos 4, Ercoli 8, Dal Dosso D. 21, Marín 7, Boccardo 9, Verbauwede 6 y Cesanelli 1.

D. T: Miguel Bustos.

Argentino se mantiene entre los 4 primeros cuando faltan dos fechas para terminar la ronda clasificatoria. Argentino suma 8 victorias y 3 derrotas.

En la próxima fecha visita en San Genaro a Sportivo Rivadavia y en la última recibe a Adeo de Cañada de Gómez.