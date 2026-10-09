Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 9 Fecha del Torneo Clausura.

Categoría A:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 3 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

Arbitro: Azarías González.

Goles:

Primer Tiempo: 7 Aryton Ponce para Argentino de Marcos Juárez.

34 Thiago López para Matienzo de Monte Buey.

Segundo Tiempo: 7 Joel Quiroga para Argentino de Marcos Juárez.

12 Nicolás Fernández para Matienzo de Monte Buey.

37 Javier Toledo para Argentino de Marcos Juárez.

Expulsado: Segundo Tiempo: 40 Renzo Albornoz de Matienzo de Monte Buey.

La tabla de posiciones es la siguiente: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 19 Puntos, BELL DE BELL VILLE 16, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 16, MATIENZO DE MONTE BUEY 15, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 13, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 13, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11, SAN CARLOS DE NOETINGER 8, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 8, RIVER PLATE DE BELL VILLE 7, SARMIENTO DE LEONES 7, ARGENTINO DE BELL VILLE 7.

Cuarta División:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

0 a 2 con goles de Horacio Francioni y Ignacio Flores para Matienzo de Monte Buey.