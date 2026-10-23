La temperatura mínima de ayer en Marcos Juàrez jueves 22 de Octubre fue de 16,7º C y la temperatura màxima de la jornada fue de 22,0º C, segùn datos del Aeròdromo.
La lluvia del Aeródromo fue de 15 milímetros.
Las lluvias de la Cooperativa General Paz en sus Plantas son las siguientes:
MARCOS JUÁREZ: 15 milímetros.
GENERAL ROCA: 18 milímetros.
NOETINGER: 26 milímetros.
INRIVILLE: 30 milímetros.
LOS SURGENTES: 36 milímetros.
Otros registros:
VILLA ELISA: 15 milímetros.
LEONES: 14 milímetros.
Norte de Saira: 23 milímetros.