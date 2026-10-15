Noche de Jueves de Fútbol:
Copa Córdoba: 3 Etapa.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 LAMBERT DE MONTE MAÍZ 1
Gol de Simón Ruiz a los 16 minutos del Primer Tiempo para Lambert de Monte Maíz y a los 48 minutos Javier Toledo para Argentino de Marcos Juárez.
Arbitro: Nicolás Bergese de Río Cuarto.
Líneas: Bruno Gómez y Nicolás Arce.
Estadio: José Aldo Bertozzi.
El ganador de la llave jugará con Estudiantes de Río Cuarto.
Liga Bellvillense: Categoría B: Fecha 12. Zona Dos del Torneo Clausura.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
Leandro Villalón para San Martín-
Arbitro: Gonzalo Valdez.
Líneas: Agustín Locamora-Lautaro Martínez-Lautaro Reina.
Cuarta: 3 a 0 San Martín.
PROGRESO DE NOETINGER 0 LEONES 0
Arbitro: Mario Oyola.
Líneas: Bautista Baldassi-Lucas Gutiérrez-Brenda López.
Cuarta: 2 a 2.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0
Arbitro: Marcelo Salguero.
Líneas: Gonzalo Cupper-Agustín Bulacio-Leandro Salguero.
Cuarta: Firpo 3 a 1.
Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.