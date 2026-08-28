Rugby del Club Atlètico Municipal:
Orgullo de Club: Convocados al Seleccionado M 16 de la U. R. R.
Anunciamos a los jugadores y miembros del cuerpo tècnico de nuestra instituciòn convocados para representar a la Uniòn de Rugby de Rosario en el Torneo Nacional de Desarrollo M 16 organizado por la UAR.
El torneo se jugarà del 11 al 13 de Septiembre en el Club Los Miuras(Junìn). La delegaciòn realizarà su entrenamiento y partirà hacia Junìn el dìa 10.
Nuestros representantes:
Jugadores:
MATEO BRUSA.
AGUSTÌN PEREYRA.
TEO KUNICIC.
BERNARDO PAOLONI.
Cuerpo Tècnico:
NICOLÀS CARCAR Preparador Fìsico.
PABLO PENINGER(Entrenador de Forwards).