108 Años de Pasiòn Eterna Club San Martìn.

Se viene una Fecha que nos llena el corazòn. El pròximo 25 de Mayo celebramos 108 Años de Historia, Pasiòn y Pertenencìa en el querido Club San Martìn.

108 Años de encuentros, amistades, sueños y generaciones que hicieron de este club mucho màs que una instituciòn una verdadera Familia.

Cada cancha, cada abrazo y cada recuerdo forman parte de esta Historia que seguimos construyendo juntos, dìa a dìa.

Gracias a todos los que dejaron huella y a quienes continùan llevando estos colores con orgullo.

¡ Vamos por muchos años màs de pasiòn eterna !.

+ Socios + Pertenencia.