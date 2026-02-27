Agravan la imputación por la muerte de una mujer en Leones.

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez ordenó el agravamiento de la imputación contra el conductor del vehículo que protagonizó un siniestro vial en Leones y que derivo en la muerte de Stella Maris Giorgis. Pasó de homicidio culposo agravado a homicidio simple. El martes 3 de Marzo será la indagatoria del imputado. Giorgis era oriunda de Ballesteros y viajó a Leones para disfrutar con su familia de la Fiesta del Trigo.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.