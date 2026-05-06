Básquet de Argentino:

Por la 9 Fecha del Torneo Apertura de la Asociación Cañadense de Básquet, Argentino visitó a Almafuerte de Las Rosas.

Argentino de visitante venció por 74 a 69.

Por Almafuerte de Las Rosas: Fossatti 13, Infante 4, Pascual -, Viotti -, Carnovales 23, Córdoba 4, Santiago 16, y Raggi 9.

D. T: Viotti R.

Por Argentino de Marcos Juárez: Zaffetti 9, Carpinetti 11, Dal Dosso Maximiliano 20, Feresin -, Sarasola 4, Avalos 5, Ercoli 3, Dante Dal Dosso 5, Marín 6, y Verbauwede 11.

D. T: Miguel Bustos.

En la próxima fecha Argentino será local de Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.