Básquet de Argentino:
Anoche por la 8 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, Sarmiento de Cañada de Gómez recibió a Argentino de Marcos Juárez. Fue victoria de Argentino por 98 a 51.
Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Fontao 17, Pievaroli 2, Frontera , Alegro 14, Carasso 10, Truant , Ferraro 3, Pirani 3, Moretto -, Gerbaudo , Badaloni 2.
D. T: Scipioni A.
Por Argentino de Marcos Juárez: Boccardo 8, Sarasola 18, Dante Dal Dosso 10, Gil 13, Maximiliano Dal Dosso 23, Delfederico 4, Carpinetti 15, Serra 5, Di Benedetto 2, y Tuttolomondo -.
D. T: Sposetti C.
1 Cuarto: 17-35 2 Cuarto: 9-18 3 Cuarto: 13-23 y 4 12-22.
En la próxima fecha Argentino recibe a Almafuerte de Las Rosas.