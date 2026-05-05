Bàsquet de San Martìn:

¡ Continua la Cañadense y este martes el Gaucho juega de Local !.

Cañadense Primera.

9 na. Fecha.

Martes 05 de Mayo.

21:00 horas.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CREMERÌA

Lugar: Marcos Juàrez.

¡ El Federativo Masculino de Cadetes comenzò este domingo !.

En la Primer Fase del torneo Federativo de la categorìa Cadetes(U 15) Masculino los Gauchitos jugaron en Casilda, donde participaron, San Martìn, Alumni de Casilda y Newbery-Everton de Rufino.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 120 NEWBERY DE RUFINO 30

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 83 ALUMNI DE CASILDA 94

¡ La Categorìa Cadetes del Femenino comenzò el Federativo !.

San Martìn jugo la Primer Fase del torneo de la categorìa Cadetes(U 15) Femenino en Venado Tuerto, donde participan, San Martìn, Olimpia y Centenario de Venado Tuerto y Regatas de San Nicolàs.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 52 CENTENARIO DE VENADO TUERTO 45

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 30 OLIMPIA DE VENADO TUERTO 50

La vuelta de este Grupo 5 del Federativo se jugarà en nuestra cancha.

¡ Los Gauchitos recibieron a Sportivo Rivadavia en Formativas !.

San Martín recibió en forma Parcial a Sportivo Rivadavia por una nueva Fecha de la Cañadense en formativas, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 58 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 87

Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 98 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 42

Previamente jugaron también las Categorías Pre mini y Mini.

En la Próxima Fecha los Gauchitos visitan a Tenis de Correa.