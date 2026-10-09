Durante la madrugada del miércoles, cerca de la 1 hora, el cuerpo bomberil de Bell Ville recibió un llamado al cuartel por un principio de incendio que estaba generándose en un local del tipo panificadora ubicado en calle Nicanor Costa Méndez al 200.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el foco ígneo comenzó en un entretecho de uno de sus hornos, tomando gran cuerpo las llamas.

Al llegar los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, luego realizaron la tarea de ventilación y enfriamiento de la zona afectada.

No hubo heridos.