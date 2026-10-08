En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Marcos Juárez, Diego Buffa, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del miércoles, cerca de las 16 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en uno de los galpones de la empresa Agrosudeste, la cual está ubicada sobre Avenida Las Colonias, en cercanías del mástil.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un tablero eléctrico que estaba en una de las paredes tuvo un cortocircuito y comenzó a prenderse fuego. Según lo comentado por Buffa, los operarios del lugar pudieron sofocar rápidamente las llamas.

Al llegar los bomberos, las llamas ya habían sido extinguidas, por lo que realizaron las tareas de enfriamiento. Además trasladaron al Hospital Abel Ayerza a dos de los empleados ya que habían inhalado humo y polvo.

No hubo heridos de gravedad.